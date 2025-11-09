A torcida do Flamengo deu mais um show no Maracanã durante a vitória sobre o Santos neste domingo (9). Desafiada pela Shopee, patrocinadora do clube, a Nação Rubro-Negra cantou ao mundo inteiro e superou a marca de 130 decibéis antes mesmo da bola rolar. O Lance! acompanhou com exclusividade a ação, que fez alusão ao aniversário de 130 anos do Mais Querido, no próximo sábado (15).

O volume da torcida foi medido por aparelhos de sensor de som instalados nas arquibancadas e auditado pela Ziel Engenharia, empresa especializada em medições acústicas e ambientais. Ainda na entrada dos times em campo, o medidor registrou 131,1 dB, superando a meta estabelecida pela patrocinadora. Ao Lance!, o representante da Ziel explicou a ciência por trás da ação.

— Para realizar a medição, utilizamos um sonômetro de classe 1, que possui alta precisão e é indicado para medições profissionais em ambientes com grande variação de intensidade sonora. O microfone foi instalado em um ponto representativo da área da arquibancada, aproximadamente à altura do ouvido humano (1,5 m do solo), afastado de superfícies refletoras para evitar interferências.

— O sonômetro foi ajustado para operar com ponderação "A" (dB(A)), que simula a sensibilidade do ouvido humano às diferentes frequências sonoras. Também utilizamos o tempo de resposta "Fast" (125 ms), adequado para capturar variações rápidas no som, como os gritos e aplausos da torcida. Por isso, as medições foram realizadas durante todo o jogo, registrando tanto os períodos de calmaria quanto os momentos de maior excitação, como gols e cânticos coletivos.

Medidor de decibéis na torcida do Flamengo durante duelo com o Santos no Maracanã (Foto: Maurício Luz / Lance!)

O desafio de alcançar 130 dB não era tarefa simples. Em estudo feito no fim do ano passado pelo jornal "O Globo", a torcida do São Paulo havia sido a que atingiu o volume mais alto dentro do estádio, com 127,7 dB; a Nação Rubro-Rubro negra foi a terceira do ranking, com 122,7 dB na época.

Como prêmio por bater a meta, os torcedores do Flamengo foram presentiados com um cupom de desconto no valor de R$ 50,00 na Shopee, exibido nos telões do Maracanã. Head de marketing da empresa, Felipe Piringer celebrou a iniciativa.

— A iniciativa consolida mais um passo da nossa parceria com o Flamengo e reforça o compromisso da Shopee em criar experiências únicas para os torcedores rubro-negros e para o público brasileiro. A ação mostrou como podemos unir tecnologia, emoção e benefícios reais, transformando o Maracanã em um palco de celebração — destacou Felipe.

Em campo, o Flamengo venceu o Santos por 3 a 2 neste domingo (9), no Maracanã, em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão. Léo Pereira, Jorge Carrascal e Bruno Henrique fizeram os gols do Rubro-Negro, e Gabriel Bontempo e Lautaro Díaz descontaram para o Alvinegro Praiano já nos minutos finais.

