Torcedores do Flamengo elegem o craque da equipe no duelo contra o São Paulo

Escrito por Lance! • Publicada em 17/04/2024 - 23:44 • Rio de Janeiro (RJ)

No canal de WhatsApp do Flamengo do Lance!, os torcedores decidiram por unanimidade que o meia De La Cruz foi o melhor jogador em campo na vitória contra o São Paulo. Na disputa com Luiz Araújo e Pedro, o uruguaio recebeu 80,1% dos votos.

O camisa 18 marcou o segundo gol do Rubro-Negro e é o artilheiro da equipe no Brasileirão com dois gols marcados. Vale lembrar que o atleta havia anotado um golaço de falta diante do Atlético-GO, no Serra Dourado.

Autor do primeiro gol do Flamengo na partida, Luiz Araújo ficou com a segunda colocação, enquanto Pedro completou o pódio. O centroavante participou da construção do gol de De La Cruz ao forçar Rafael a fazer uma grande defesa em uma finalização e dar rebote nos pés do uruguaio.

Com o resultado, o Rubro-Negro ocupa a liderança do Brasileirão com 100% de aproveitamento e seis pontos na conta. No fim de semana, os comandados por Tite visitam o Palmeiras em busca da manutenção da primeira colocação.