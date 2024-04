Lance! Final: Flamengo vence São Paulo e assume liderança do Brasileirão pela primeira vez em mais de três anos

(Gilvan de Souza / CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/04/2024 - 23:26 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo venceu o São Paulo por 2 a 1, nesta quarta-feira (17), no Maracanã, pela 2ª rodada do Brasileirão. Luiz Araújo e De La Cruz foram os responsáveis pelos gols do triunfo, enquanto Ferreira descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Rubro-Negro ocupa a liderança do Campeonato Brasileiro pela primeira vez desde a última rodada da edição de 2020. A equipe de Tite soma seis pontos e tem dois gols favoráveis no saldo.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 1 SÃO PAULO

BRASILEIRÃO - SEGUNDA RODADA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 17 de abril de 2024, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, em Rio de Janeiro, no Brasil

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

⚽ Gols: Luiz Araújo e De La Cruz (Flamengo); Ferreira (São Paulo)

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Varela,Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Allan e De La Cruz; Everton Cebolinha, Pedro e Bruno Henrique.

SÃO PAULO (Técnico: Tiago Carpini)

Rafael; Ferraresi, Arboleda e Diego Costa; Igor Vinícius, Alisson, Pablo Maia e Wellington; Luciano e Michel Araújo; Calleri.