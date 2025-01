Jorge Jesus abre o jogo sobre volta ao Flamengo: ‘Tenho saudade’

Técnico do Al-Hilal, Jorge Jesus abriu o jogo sobre uma possível volta ao Flamengo no futuro e admitiu sentir saudades do período em que esteve no Rio de Janeiro. Em entrevista ao "ge", o comandante português não poupou elogios ao elenco do Rubro-Negro.

continua após a publicidade

- Nós, no português, temos essa palavra saudade, e eu tenho saudade do tempo em que estive no Flamengo. Não só do clube em si, mas também da cidade. Apesar de estar bem em Riad, que é uma cidade fabulosa, o Flamengo foi um clube, a equipe em si, os jogadores em si, foram os que me acolheram e batizaram como se fosse um treinador diferenciado para eles. Acreditaram muito em mim e se preocuparam muito comigo até no que eu fazia fora do Flamengo. Não sei se mais alguma vez terei um grupo como esse.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Jorge Jesus revelou que esteve próximo de retornar ao Flamengo no início de 2022 e afirmou que não voltou por conta de "uma semana". Sem deixar o Benfica, o Rubro-Negro buscou a contratação de Paulo Sousa, enquanto o Míster tinha sido demitido dos Encarnados na semana seguinte.

continua após a publicidade

- No meu último ano de Benfica, foi por uma semana que não fui treinador do Flamengo. Marcos Braz esteve em Portugal para me levar e eu ainda era treinador do Benfica. Eu disse que naquele momento não era fácil sair, mas que as coisas não estavam tão boas e que, se pudesse esperar mais um pouco, isso ia acontecer. Mas o fato é que saí do Benfica depois de uma semana do acerto com o Paulo Sousa. O timing às vezes não dá, às vezes não é na hora e não se conjugam os interesses.

O comandante português afirmou que pretende regressar ao Flamengo em sua carreira, mas que um retorno não depende apenas de si. Jorge Jesus confirmou ter boa relação com BAP e aguarda por um contato.

continua após a publicidade

- Um dia eu quero voltar. Agora, não sei, né? Não sei quando. Resta saber também se a parte da lá me quer, né?! Hoje os dirigentes já não são os mesmos, apesar de o BAP ter sido meu diretor e eu conhecer muito bem. Falamos muito na altura da eleição, mas os momentos de decisão são determinantes para que as coisas possam dar certo ou não.

Atualmente, Jorge Jesus possui contrato com o Al-Hilal até junho de 2025 e disputará o Mundial de Clubes com a equipe saudita. Enquanto isso, o Flamengo conta com Filipe Luís no comando do Rubro-Negro.