Torcedores do Flamengo aprovam possível chegada de Di María

Di María em ação pelo Benfica (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/04/2024 - 12:47 • Rio de Janeiro (RJ)

Os torcedores do Flamengo acordaram com a notícia do suposto interesse do clube em Ángel Di María, atualmente no Benfica, com contrato até junho de 2024. O argentino tem sido desejo de times tanto da Europa quanto da América do Sul, e o Rubro-Negro seria um dos que busca a contratação do atacante, segundo o jornalista português Pedro Sepúlveda.

A possível chegada de Di Maria como novo reforço do Flamengo mexeu com os torcedores. Em enquete feita no canal de Whatsapp Lance! Flamengo, os rubro-negros aprovaram a contratação do argentino. Em votação massiva, com mais de dois mil participantes até o momento, aproximadamente 95% dos flamenguistas se mostraram a favor do vinda do atacante.

Apesar do desejo da torcida rubro-negra, a contratação de Di María pelo Flamengo parece distante neste momento. O jogador não teria interesse de jogar no futebol brasileiro, e tem em mãos proposta de renovação do Benfica.

Além do Fla, o Internacional também estaria observando a situação do argentino. Anteriormente, Di María foi especulado como substituto de James Rodríguez no São Paulo, quando o colombiano foi afastado das atividades no Tricolor Paulista, em fevereiro deste ano.

Di María, desejo dos torcedores do Flamengo, celebra gol pela seleção da Argentina (Foto: Frederic J. Brown/AFP)