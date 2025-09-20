Titular vira dúvida, mas Flamengo tem boa notícia; veja provável escalação contra o Vasco
Rubro-Negro enfrenta o rival no domingo (21), pelo Campeonato Brasileiro
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo voltou aos treinos na sexta-feira (19), no Ninho do Urubu, depois da vitória por 2 a 1 sobre o Estudiantes, pela Libertadores, e Filipe Luís começou a esboçar a escalação para enfrentar o Vasco. O Clássico dos Milhões está marcado para domingo, às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 24ª rodada do Brasileirão.
Felipe Melo diz que árbitro de Flamengo x Estudiantes pode ser excluído de torneio
Fora de Campo
Seleção Brasileira observará jogadores de Flamengo e Vasco no Maracanã
Futebol Nacional
Anulação de cartão do Flamengo é inédita? Confira decisões da Conmebol
Flamengo
➡️ Diretor de futebol do Flamengo, Boto se pronuncia sobre anulação da expulsão de Plata contra Estudiantes: ‘Arrogante’
Apesar do compromisso decisivo na Argentina pela semifinal do torneio continental, a tendência é que o técnico mande força máxima a campo. A dúvida, contudo, é Saúl, que saiu com dores no pé esquerdo diante do Estudiantes, foi substituído e deixou o campo com gelo na região. Caso não seja liberado pelo departamento médico, Allan, De la Cruz ou Evertton Araújo podem ser os escolhidos no meio-campo.
Jorginho, em recuperação de edema na coxa esquerda, já iniciou trabalhos em campo com a fisioterapia, mas não deve ser opção. A boa notícia é Alex Sandro, recuperado de lesão na panturrilha e próximo do retorno. O lateral treinou parte da atividade com o grupo, mas a tendência é de que Ayrton Lucas siga como titular no clássico.
Provável escalação do Flamengo contra o Vasco
Desta forma, a provável escalação do Flamengo para encarar o Vasco tem: Rossi, Varela (Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, De la Cruz (Saúl) e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.
O Rubro-Negro lidera o Brasileirão com 50 pontos, três a mais que o Cruzeiro e quatro à frente do Palmeiras, que tem um jogo a menos.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias