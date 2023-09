De acordo com dados do portal "Footstats", o lateral lidera fundamentos importantes para o fortalecimento do sistema defensivo. Levando em consideração apenas o elenco do Flamengo, o maranhense soma 30 desarmes e se destaca nos duelos individuais. Com boa aceleração para recompor, é o jogador do grupo rubro-negro com mais interceptações no Brasileirão (11, no total).