Mesmo com a forte identificação com o clube, Everton Ribeiro tem contrato até dezembro de 2023 e ainda não renovou. Tanto o Flamengo, quanto o meia, desejam a renovação do vínculo. O Rubro-Negro já sinalizou ao jogador positivamente pelo novo contrato, mas as conversas ainda não se iniciaram. O foco está na final da Copa do Brasil, e apenas depois da decisão as negociações devem ser iniciadas.