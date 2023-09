Depois de três dias de folga em virtude da Data-Fifa, o elenco do Flamengo voltou a campo na manhã deste sábado (9) para o jogo-treino contra o Zinza FC, no Ninho do Urubu. Durante o duelo, o Rubro-Negro não tomou conhecimento do adversário e goleou por 6 a 0 o time recém-promovido à quarta divisão do Campeonato Carioca, que tem René Simões como Head Coach.