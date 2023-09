Desde que chegou ao Flamengo, Rodrigo Caio conquistou títulos e o carinho da torcida. Nesta temporada, contudo, tem sido utilizado com pouca frequência pelo técnico Jorge Sampaoli e aguarda por mais oportunidades. No sábado (9), o jogador participou do triunfo rubro-negro sobre o Zinza FC, no jogo-treino realizado no Ninho do Urubu.