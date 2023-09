Na decisão da última Libertadores, o ídolo da torcida repetiu a dose de 2019 e viu sua estrela voltar a brilhar. Mesmo com Pedro sendo o artilheiro com 12 gols, foi dos pés de Gabi que saiu o gol do tricampeonato continental, justamente sobre o adversário paranaense, em Guayaquil, no Equador. Com o tento, o atacante igualou a marca de Zico em decisões de Libertadores pelo clube e soma os mesmos quatro gols do Galinho de Quintino em finais do torneio.