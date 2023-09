No clube da Gávea, Petkovic chamou a responsabilidade ao vestir a 10 de Zico e ser o maestro de dois títulos do Carioca, sobre o Vasco, em 2000 e 2001. No último deles, marcou o gol mais importante de sua carreira, aos 43 do segundo tempo, no Maracanã. Em uma cobrança de falta que entrou para a história e sempre é lembrada pela torcida, deu o título à equipe comandada pelo Velho Lobo, Zagallo.