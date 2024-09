Tite surpreende e escala jovem da base como titular do Flamengo contra o Bahia

Tite, técnico do Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 20:50 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo tem novidades na escalação para o duelo com o Bahia nesta quinta-feira (12), válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Tite optou pelo jovem Evertton Araújo entre os titulares, deixando Erick Pulgar no banco de reservas.

Assim, o Rubro-Negro vai a campo para encarar o Esquadrão de Aço no Maracanã com: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Evertton Araújo, Gerson; Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique.

A escolha por começar com o jovem passa pelo desgaste de Pulgar, foi titular durante os 106 minutos da derrota do Chile para a Bolívia na última terça-feira (10). Por isso, nem o chileno nem o uruguaio Guillermo Varela - que também esteve em campo 48h antes do duelo contra o Bahia - treinaram com o elenco rubro-negro nesta semana, e ambos serão opções no banco de reservas.

Por outro lado, os jogadores que serviram a Seleção Brasileira estão confirmados no time titular. Gerson, que entrou apenas no segundo tempo da derrota do Brasil para o Paraguai, e Fabrício Bruno, que sequer teve minutos com a Amarelinha nesta convocação, iniciam o jogo desta quinta-feira (12). Além disso, Gabigol irá inicar a partida como reserva, após se recuperar de lesão.

Tite, técnico do Flamengo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)