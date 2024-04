Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/04/2024 - 01:01 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo do técnico Tite atuou com força máxima contra o Nova Iguaçu, após vencer o time por 3 a 0 no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Na estreia da Libertadores, o Rubro-Negro teve um time misto. O treinador revelou que a prioridade estabelecida pela diretoria era vencer o Estadual e, por isso, fez estas escolhas.

— O aspecto clínico tira atletas, fisiologia não tira atletas. Engloba parte tática e daqui a pouco vai ter um jogador que é necessário. Flamengo não paga preço de saúde de atleta para vencer jogo. É sentar pra ver o que a direção também tem. A diretoria colocou que a prioridade era vencer o Carioca. Bruno Spindel, Marcos Braz e Luiz colocaram isso. Agora é sentar e elencar esse norte - disse, após derrotar o Palestino, pela Libertadores.

Tite quer definição de prioridades na temporada do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Após a primeira vitória no torneio sul-americano, Tite também revelou que conversará com a direção do Flamengo para estabelecer prioridades na temporada. Segundo ele, é impossível disputar todas as competições, como Copa do Brasil e Brasileirão, sempre com força máxima.

— Vamos sentar com a direção para estabelecer prioridades. É humanamente impossível trabalhar com competições de tamanha grandeza, e a equipe se repetindo quarta e domingo. Hoje entrou o Léo Ortiz, Fabrício estava com seis jogos seguidos, duas viagens. Nessa valorização do grupo, é importante que todos estejam preparados. Vamos precisar de todos.

➡️ O QUE VEM POR AÍ?

Comandado por Tite, o Flamengo estreia no Brasileirão neste final de semana. No domingo, a equipe enfrenta o Atlético-GO, fora de casa, às 16h.