Tite disse sim para a proposta do Flamengo e aceitou ser o novo comandante da equipe. As partes estavam acertadas, e negociavam os últimos detalhes contratuais antes do anúncio. O treinador, no entanto, não gostaria de assumir o time antes do jogo contra o Corinthians, e as partes agiram com tranquilidade nas tratativas.