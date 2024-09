Tite não encontra soluções sem Pedro, e Flamengo vê futuro repetir o passado

Tite não encontra soluções diante da ausência do Pedro no Flamengo às vésperas de nova decisão (Foto: Eitan Abramovich/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 06:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos responsáveis pela montagem do elenco do Flamengo, Tite não encontra soluções no elenco para a função de Pedro. Sem o jogador para o restante da temporada, o Rubro-Negro encontra muitas dificuldades e vê cada vez mais claro o futuro repetir o passado.

Por conta da grave lesão do artilheiro do clube, o comandante vem optando por utilizar Bruno Henrique como um centroavante. Enquanto isso, Gabigol e Carlinhos são preteridos pelo treinador e são mais vistos no banco de reservas do que dentro de campo.

Na temporada, as três opções do plantel somam apenas 14 gols marcados, enquanto o camisa nove já balançou as redes 30 vezes em 2024. Mas somado a ausência de Pedro, o Flamengo também perdeu Cebolinha para 2024, enquanto Luiz Araújo se recupera de uma artroscopia.

- Faltou precisão nesses momentos terminais, nesses momentos de definição para transformar um maior volume em termos de gols. Tenho isso bastante claro. A gente tinha uma equipe estruturada para jogar em volta do Pedro. Um jogador de área, de retenção, de bola aérea. A análise mais ampla requer um tempo maior. Não estou falando em demérito dos demais. Essa estrutura ofensiva se perdeu um pouquinho. A gente tentou com o Bruno Henrique, Gabi, Carlinhos. Nesse produto final, ela não fez o que deveria ter feito.

As contratações no meio do ano surtiram pouco efeito até o momento: Gonzalo Plata ainda não participou de nenhum gol do Flamengo, enquanto Michael balançou as redes na estreia, mas se lesionou. O atleta luta para estar à disposição do clube para o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians.

Sem soluções, o Rubro-Negro se encontra em uma sinuca de bico às vésperas de mais uma decisão mata-mata. Como avançar de fase contra o Timão com um ataque ineficaz, como o que foi visto contra o Peñarol?

Desde a chegada de Ramón Díaz, o Corinthians elevou seu desempenho defensivo, tanto no Brasileirão, quanto em outros torneios. No Campeonato Brasileiro, o clube paulista levou 11 gols em 11 partidas disputadas. Antes da chegada do argentino, o Timão havia sofrido 22 gols em 16 jogos no torneio.

Além disso, a equipe não sofreu gols contra o Grêmio nas oitavas de final da Copa do Brasil e não foi vazada contra o Fortaleza nas quartas de final da Sul-Americana. É notável a melhora defensiva do clube desde a chegada do novo comandante.

Com a eliminação na Libertadores, a expectativa é de que 2024 seja como 2023 e se encerre sem grandes títulos. A equipe comandada por Tite não deu uma resposta no torneio continental, além de ter caído de desempenho no Brasileirão. Como diria Cazuza: "Eu vejo o futuro repetir o passado", mas dessa vez sem um "museu com grandes novidades".