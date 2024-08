Tite fica fora de Flamengo x Bragantino, mas evolui e recebe previsão de alta

(Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/08/2024 - 17:52 • Rio de Janeiro

O Flamengo informou que Tite está fora da partida contra o Red Bull Bragantino, no domingo (24), pela 24ª rodada do Brasileirão. Contudo, o técnico teve evolução no quadro e tem previsão de alta para o sábado (23), com recomendação médica de repouso por 48 horas.

Assim, mesmo que deixe o hospital, o treinador não acompanhará a equipe no treino de amanhã (23) e no duelo com o Massa Bruta. Quem comandará o Rubro-Negro no Maracanã será o auxiliar e filho de Tite, Matheus Bachi.

Tite foi internado no hospital Copa Star, na zona sul do Rio de Janeiro, após a classificação do Rubro-Negro na Libertadores. Segundo o clube, o comandante passou mal após o confronto com o Bolívar, e sofreu arritmia cardíaca por conta da altitude de La Paz. O quadro foi revertido com o uso de medicamentos. Com isso, o Flamengo descartou a necessidade de uma cirurgia. Confira o boletim médico divulgado pelo Rubro-Negro abaixo.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o técnico Tite apresentou boa evolução clínica com o tratamento instituído. A arritmia foi revertida e o ritmo cardíaco normalizado. A alta está prevista para amanhã, com recomendação médica de repouso por 48 horas. Desta forma, o treinador não acompanhará a equipe no treino de sábado e no jogo de domingo. O retorno ao CT está previsto para segunda-feira. Matheus Bachi comandará o time contra o Bragantino."

Tite, técnico do Flamengo, ficará fora da partida contra o Bragantino (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)