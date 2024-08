Tite explica reservas do Flamengo contra o São Paulo: ‘Terceiro jogo em seis dias’

Flamengo perdeu a liderança para o Botafogo (Foto: Marco Miatelo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/08/2024 - 01:08 • São Paulo (SP)

Entrar em campo com uma equipe completamente alternativa foi opção do técnico Tite, que poupou jogadores visando a disputa da Copa do Brasil. Com a derrota, o Flamengo deixou a liderança do Campeonato Brasileiro. O treinador justificou a escolha.

Nós viemos com o grupo todo que trouxe o Flamengo à liderança durante todos esses 20 jogos. Não tem individualidade, tem o conjunto que é importante. O fato significativo é que é o terceiro jogo em seis dias, e é impossível manter performance. E corre-se o risco de lesões graves, de o atleta ficar fora um tempão se jogar. Isso já foi assim contra Palestino, Juventude, Cuiabá. Há um cuidado e não poupar atletas. Porque não tem condição humana de manter fisicamente e performance nesse nível. E todos nós construímos essa campanha, então não tem individualidade — explicou Tite. E completou:

- No segundo tempo, as duas chances que houve foram com Wesley e Ortiz em roubadas de bola no campo adversário. (Situação) Clara, limpa.

- Pega toda a temporada. Pega todos os últimos jogos. Pega toda a Copa do Brasil. Coloca nela como média de atuação. Sim, não gostamos de estar perdendo, mas temos maturidade com relação a isso. É a produção de hoje, do passado, do anterior. É esse conjunto todo.

BRUNO HENRIQUE E GABIGOL

- Dois grandes jogadores, dois montros. Na história, dois grandes atletas. Publicamente, eu pedi ao BH, porque precisávamos de um jogador de velocidade. Sem estar nas suas condições, sem estar na plenitude. Clinicamente, não corria risco de lesão. Mas ele não estava treinado e precisávamos de um jogador de velocidade. Sem Cebola, Sem Luiz (Araújo), precisávamos de alguém agudo no setor. São dois jogadores que merecem ser muito respeitados.

GABIGOL

- Igual a todos os outros jogos que ele jogou. Penúltimo atacante ou de 9. Ele começou como como penúltimo e depois foi de 9.