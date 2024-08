Torcedores do Flamengo detonam decisões de Tite após derrota para o São Paulo: ‘O maior culpado’

Tite, treinador do Flamengo, no Morumbi. Marcello Zambrana/AGIF







Treinador do Flamengo, Tite foi eleito um dos vilões na derrota por 1 a 0, contra o São Paulo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol de Calleri no segundo tempo atrapalhou os planos do Rubro-Negro de seguir na cola do líder Botafogo, e o treinador gaúcho, que optou por poupar jogadores visando o duelo com o Palmeiras pela Copa do Brasil, foi apontado como o grande culpado.

Confira reações da torcida rubro-negra!

Torcedores do Flamengo perdem a cabeça com Tite

