O primeiro jogo de Tite teve poucas mudanças em relação ao time que vinha jogando com Mário Jorge. Em relação à equipe titular, apenas uma substituição foi feita: David Luiz assumiu o lugar de Léo Pereira, suspenso por terceiro amarelo. O zagueiro, no entanto, deixou o campo no início do segundo tempo, lesionado. David teve lesão no tornozelo direito e será reavaliado.