Elogio ao filho por 'comandar' a vitória

— Traduzimos nossas chances no gol. A sugestão partiu do Matheus, do César Sampaio e do Juan. As substituições nós treinamos durante a semana. Tivemos diferentes formações no ataque, inclusive com Bruno (Henrique) na direita, centralizado, o Wesley na direita dando amplitude... Foi um jogo muito duro contra a equipe que menos perdeu no campeonato, a equipe mais sólida do campeonato.