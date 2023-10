Novo técnico do Flamengo, Tite iniciou os trabalhos nesta terça-feira (10), no Ninho do Urubu. O treinador conheceu as instalações do CT e comandou o primeiro treino da equipe. Um dos questionamentos acerca do trabalho gira em torno de um possível problema entre Adenor e Gabigol, pelas provocações do atacante na comemoração do título da Libertadores 2022.