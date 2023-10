O Flamengo tem um novo comandante, e Tite já iniciou os trabalhos no Ninho do Urubu. O técnico chega ao clube em meio a uma temporada marcada por polêmicas extracampo e fracassos dentro das quatros linhas, com o desafio de recolocar a "casa em ordem". Mas vale recordar que esta não é a primeira vez em que o treinador é contatado pelo Rubro-Negro, e as partes quase tiveram um acerto em 2005.