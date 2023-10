Em seu Instagram, Diego Ribas publicou um reels com um relato sobre as vivências no Flamengo de 2019 e 2022, além de passagem pela Seleção Brasileira. No vídeo, o ex-jogador explica como o estímulo à concorrência interna pode potencializar as forças do elenco e recolocar o Fla no caminho do sucesso.