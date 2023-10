O clube confia na experiência e no currículo de Tite para afastar de vez fantasma do time de Jorge Jesus, que vencia os jogos com autoridade. Pelo Corinthians, Tite venceu dois Campeonatos Brasileiros, em 2011 e 2015. Em 2012, o treinador venceu a Libertadores e o Mundial de Clubes. Além disso, o comandante ainda tem uma Copa do Brasil com o Grêmio e uma Sul-Americana com o Internacional no currículo.