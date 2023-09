A perda do título da Copa do Brasil deu fim ao ciclo de Jorge Sampaoli no Flamengo e adiantou a saída do oitavo técnico da 'Era Landim'. A demissão do argentino é questão de tempo, dependendo apenas do acerto com um novo comandante. A nova mudança mantém a rotatividade de treinadores no Rubro-Negro, o que se traduz na instabilidade da equipe nas últimas quatro temporadas.