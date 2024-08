Tite desabafa sobre momento do Flamengo e cita esposa: ‘Não conseguia conversar com ela’

Tite durante Bolívar x Flamengo (Foto: AIZAR RALDES / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/08/2024 - 00:53 • La Paz (BOL)

Técnico do Flamengo, Tite abriu o coração durante entrevista coletiva após a partida de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Bolívar, em La Paz. O Rubro-Negro foi derrotado por 1 a 0, mas conquistou a vaga nas quartas por conta do placar de 2 a 0 no Maracanã. Após a classificação, o treinador revelou tristeza pelos resultados recentes do time, que perdeu para o Botafogo por 4 a 1 no último domingo (18).

- Não posso ser simpático porque estou acompanhando 99,9% de Flamengo e 0,1% sobra para esposa, que tem que aguentar um cara chato, que perdeu o jogo de domingo, que chegou muito mal em casa. Não conseguia conversar com ela, que talvez não fosse o marido que gostaria que tivesse - disse Tite, que continuou:

- Eu sou torcedor do Flamengo, ela também é torcedora do Flamengo. Ela teve que me aguentar todos esses dias. Para falar mais de humanidade, esse carinho tem que ser dado para ela. Ela me acolheu com a minha tromba e com a minha tristeza, para ter agora essa felicidade com vocês - concluiu o treinador.

Agora, o Flamengo volta a entrar em campo para jogar contra o Bragantino, pela 24ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 20h de domingo (25), no Maracanã.

Tite, técnico do Flamengo, instrui o time durante partida contra o Bolívar (Foto: AIZAR RALDES / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

BOLÍVAR 1 X 0 FLAMENGO

OITAVAS DE FINAL (VOLTA) - LIBERTADORES

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 22 de agosto de 2024, às 21h30;

📍 Local: Hernando Siles, La Paz (BOL);

🟨 Árbitro: Yael Falcon (ARG);

🚩 Assistentes: Facundo Rodríguez (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG);

🖥️ VAR: Mauro Vigliano (ARG).

⚽ Gols: Bruno Sávio (BOL);

🟨 Cartões Amarelos: Anderson Jesus (BOL); Gerson, De la Cruz e Evertton Araújo (FLA);

🟥 Cartões Vermelhos: Anderson Jesus (BOL).

⚽ ESCALAÇÕES:

BOLÍVAR (Técnico: Flavio Robatto)

Lampe; Jesús Sagredo (Yomar Rocha), Orihuela, Anderson de Jesus e José Sagredo; Justiniano, Saucedo (Henry Vaca) e Ramiro Vaca; Bruno Sávio, Oviedo e Fábio Gomes.

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Léo Ortiz e De la Cruz (David Luiz); Gerson (Evertton Araújo), Luiz Araújo e Carlinhos (Bruno Henrique).