Escrito por Lance! • Publicada em 28/05/2024 - 12:41 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo entra em campo às 21h, nesta quarta-feira (28), em busca da classificação para o mata-mata da Libertadores 2024, e vai contar com novidades no time titular, principalmente no sistema defensivo. Léo Pereira é desfalque na equipe por conta de uma lesão muscular e Fabrício Bruno será poupado por conta da negociação com o West Ham.

Por outro lado, Erick Pulgar e Bruno Henrique treinaram normalmente essa semana e estarão à disposição de Tite para o duelo. A dupla desfalcou o Rubro-Negro nos últimos jogos, visto que ambos sofreram lesão no tornozelo. Apesar da volta, Allan deve seguir como titular no meio-campo.

FABRÍCIO BRUNO JOGA?

As negociações entre Flamengo e West Ham avançaram e os clubes entraram em acordo em relação a venda do zagueiro rubro-negro. O clube inglês pagará cerca de 12 milhões (R$ 67,3 milhões) fixos + 1,5 milhão de euros (R$ 8,4 milhões) em bônus por metas. No total, a venda de Fabrício Bruno aos Hammers pode chegar a R$ 75,7 milhões, segundo o jornalista Fabrizio Romano.

Fabrício Bruno foi convocado por Dorival Júnior para defender a Seleção Brasileira nos amistosos contra Inglaterra e Espanha, onde chamou atenção do mercado internacional pelas atuações. Além disso, o zagueiro é titular absoluto na zaga do Flamengo.

O vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz chegou a confirmar as negociações durante Jogo Solidário no último domingo (26) e afirmou que via a proposta com bons olhos.



– A proposta o Flamengo está analisando. A gente vê com bons olhos porque é justa. É uma proposta interessante para o jogador, que é da Premier League. Vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo está analisando e vendo como a gente poderia minimizar essa perda. - disse o dirigente.

CONFIRA PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Rossi, Varela, Léo Ortiz, David Luiz e Ayrton Lucas; Allan, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Cebolinha e Pedro. (Técnico: Tite)