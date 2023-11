- No contexto geral do jogo, fez um grande primeiro tempo. Grande. Talvez, se tivesse concretizado as oportunidades, faria um placar mais elástico. Hoje estavam em campo no Fla-Flu os dois últimos campeões da Libertadores. Isso é grande. Com um grande trabalho do Diniz, do Angioni, e nós retomando esse processo de confiança e fazendo um jogo do nível do 1º tempo foi impressionante para mim. Nas trocas, no segundo tempo, tu revitaliza. Quando eu ia fazer esses ajustes, tomamos o gol no segundo tempo. O jogo terminou mais equilibrado. Metade para nós muito superior, uma outra parte, 25 minutos, talvez, de superioridade do Fluminense, mas sem uma contundência. Fica a sensação de que podíamos ter vencido.