O Flamengo ficou no empate em 1 a 1 com o Fluminense no Maracanã, e para o jornalista Mauro Cezar Pereira, o "grande adversário" do Rubro-Negro foi a questão física. Em canal no "Youtube", o comentarista apontou que as trocas de comissões técnicas ao longo do ano atrapalharam o preparo dos jogadores e afirmou que a equipe de Tite deveria ter criado uma vantagem maior no primeiro tempo.