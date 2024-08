Tite compara críticas ao Flamengo com Olimpíada e avalia empate com Palmeiras: ‘Desempenho de vitória’

Tite elogiou o elenco do Flamengo e desempenho no empate com o Palmeiras (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 19:56 • Rio de Janeiro (RJ)

Técnico do Flamengo, Tite elogiou o comportamento de seu elenco no empate em 1 a 1 com o Palmeiras, pelo Brasileirão. O comandante chegou a comparar as críticas ao Rubro-Negro com as que foram feitas aos atletas durante as Olimpíadas.

- Nós fizemos um grande jogo hoje. Me sinto orgulhoso do desempenho dos atletas. Eles vinha de um jogo em que classificou (na Copa do Brasil). E classificamos merecendo. Passou. A gente sai do jogo com o Weverton fazendo duas grandes defesas e sendo o melhor em campo. A efetividade talvez tenha feito a diferença. Não vou me deixar levar por uma situação parecida com as Olimpíadas: só tem valor quem tem medalha. Quem não tem medalha, não vale. Só tem valor se vencer. Então o desempenho não vale, mas vale sim. O atleta sabe que me orgulho do desempenho dos jogadores. Foi um desempenho de vitória. Meu reconhecimento vai ser em cima de desempenho. Tenho uma percepção que vai além do resultado.

Com o resultado, o Flamengo ocupa a 3ª colocação do Campeonato Brasileiro, tendo sido ultrapassado pelo Fortaleza. O Rubro-Negro entrou em campo podendo assumir a liderança por conta da derrota do Botafogo, mas não conseguiu vencer seu duelo.

Na quinta-feira (15), Tite e seus comandados voltam ao Maracanã para o confronto com o Bolívar, pelas oitavas de final da Libertadores. O treinador não deve contar com Cebolinha e Viña, que podem estar com lesões graves e cirúrgicas.