- Na medida que a gente deixa de dar oportunidades para garotos jovens estarem surgindo ou participando. Ou no caso do Matheus, Pablo, Thiago ou Matheuzinho, de estarem participando juntamente com os jovens, você participar sem o poderio técnico maior no Campeonato Carioca te tira a possibilidade de ter vencido. Em contrapartida, nos dá a oportunidade de fazer um trabalho físico, relações de trabalhos táticos, do desenvolvimento contra equipes que tem um nível técnico. São duas equipes que estiveram na semifinal de conferência da MLS. O Orlando perdeu para o campeão, na prorrogação, tendo um jogo a menos. Utilizamos 20 atletas nos jogos. Te traz um componente de benefício e ao mesmo tempo te dá responsabilidades de vencer, estar bem no Campeonato Carioca para que a gente tenha condição de classificar e em vantagem - afirmou o técnico do Flamengo. E completou: