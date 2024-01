No entanto, nem Varela, nem Wesley convenceram neste início de ano. O uruguaio vem tendo a preferência de Tite - diferentemente do ano passado - e iniciou as três partidas do time principal como titular. A produção ofensiva do camisa 2 até chama atenção positivamente, já que marcou contra o Audax e deu assistência para Pedro contra o Orlando City. Mas falhas defensivas - como contra o próprio Orlando - foram alvo de reclamações por parte da torcida.