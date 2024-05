Técnico do Flamengo, Tite revela bastidores da volta de Gabigol após punição da diretoria

Atacante do Flamengo, Gabigol ficou no banco de reservas durante o jogo contra o Amazonas (Antonio Pereira/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/05/2024 - 00:34 • Rio de Janeiro (RJ)

Treinador do Flamengo, Tite contou sobre o retorno de Gabigol aos treinos após a foto vazada com a camisa do Corinthians. O comandante afirmou que o atacante conversou com a comissão técnica e com o elenco e disse que dará novas oportunidades ao camisa 99.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

- Teve comigo (conversa) e com o grupo todo também. Ele externou o seu sentimento, ele passou para vocês aquilo que é, aquilo que foi, e só tem um caminho: o trabalho, a recuperação através do trabalho. É no dia a dia, é na aplicação, é na sequência do trabalho, é das oportunidades que surgem, é todo esse processo que a gente busca de recuperação do atleta também. Todos são importantes, o Gabi é importante.

No confronto contra o Amazonas, Gabigol permaneceu no banco de reservas durante os 90 minutos. Tite fez as cinco substituições possíveis, mas não optou pela entrada do jogador em uma partida em que o 0 a 0 se arrastou até os 34 minutos da segunda etapa.

O Flamengo volta a campo na próxima terça-feira (28), onde enfrenta o Millonarios, pela 6ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O camisa 99 talvez tenha a chance de entrar em campo no Maracanã diante de mais de 60 mil torcedores.