Tite escolhe Carlinhos, e Gabigol perde espaço no Flamengo mesmo com lesão de Pedro

Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 08:59 • Rio de Janeiro (RJ)

Treinador do Flamengo, Tite optou pela entrada de Gabigol no clássico contra o Vasco apenas aos 37 minutos da segunda etapa. Antes do camisa 99, o comandante havia colocado Carlinhos, e o técnico justificou suas opções no duelo.

- Treinamento. Jogos. Especificamente. Carlinhos decisivo contra o Bolívar, contra o Atlético-MG, com gol, decisivo contra o Vitória. Foi por isso essa opção. Agregado a isso. BH decisivo contra o Bahia, gol. BH decisivo contra o Bahia, assistência para gol (...) Nós fizemos o gol com Carlinhos em campo. E o desempenho do Carlinhos nos outros jogos, foi isso que me levou a decidir.

Sem Pedro, Bruno Henrique vem atuando como centroavante de forma improvisada, uma vez que a concorrência nas pontas é muito grande para o camisa 27. Além disso, o veterano possui a confiança da comissão técnica.

Com contrato até o fim do ano, Gabigol vem tendo poucas oportunidades com a camisa do Flamengo em 2024. O rendimento do atleta também é abaixo do esperado, tendo marcado apenas quatro gols na temporada.

