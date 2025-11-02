Mauro Cezar elogia atuação de jogador em Flamengo x Sport: 'Negócio sério'

Diante de um Maracanã lotado, o Flamengo venceu o Sport por 3 a 0, neste sábado (1°), e dormiu na liderança do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o jornalista Mauro Cezar destacou muito a atuação de um jogador do Rubro-Negro.

Em sua tradicional live pós-jogo, Mauro Cezar elogiou muito a atuação de Bruno Henrique, que fez dois gols no duelo entre Flamengo x Sport.

- Bruno Henrique hoje fez dois gols. Tinha perdido um feito no primeiro tempo, mas depois foi decisivo. É muito importante ele estar bem. É um jogador que pode ser útil. A insistência do Filipe Luís estava expondo o jogador. A fase era muito ruim, o jogador vai se desgastando, e ele é histórico para o Flamengo. Negócio sério isso aí - comentou Mauro Cezar.

Como foi o jogo entre Flamengo x Sport

O Flamengo ditou o ritmo do primeiro tempo contra o Sport no Maracanã. Buscando trabalhar a bola, principalmente pelo lado direito do campo (com Royal), o time de Filipe Luís tentou envolver o Sport, que se fechou lá atrás. A primeira grande chance foi aos 12 minutos, quando Samuel Lino, após jogada com Carrascal e De La Cruz, chutou cruzado. Dois minutos depois, Bruno Henrique, sozinho, mandou a bola por cima do gol adversário. Já na reta final, De La Cruz obrigou o goleiro Gabriel a fazer uma grande defesa.

Diante do cenário da partida entre Flamengo x Sport, faltou ao time carioca um armador na primeira etapa, um pensador, que seria Arrascaeta, mas que começou no banco. A opção foi Carrascal, mas o colombiano foi substituído aos 20' por conta de um desconforto nas costas. Além disso, faltou letalidade ao Rubro-Negro, um pouco mais de capricho no terço final do campo. Pressão em Flamengo x Sport.

Assim como na primeira etapa, o Flamengo começou o segundo tempo pressionando o Sport. De La Cruz, mais uma vez de longe, chutou com perigo ao gol. Foi no lance sguinte, no entanto, que o gol saiu. Bruno Henrique, após passe açucarado de Samuel Lino, estufou a rede. Visando aumentar o placar e garantir a vitória, Filipe Luís chamou Arrascaeta logo após o gol. Plata saiu para o lugar do uruguaio.

O Rubro-Negro chegou ao segundo tento aos 15', mais uma vez com Bruno Henrique. Após cruzamento de Saúl e cabeçada de Danilo, o camisa 27 mandou a bola para o gol. E não parou por aí! Arrascaeta, em um golaço de falta, fechou a vitória por 3 a 0 no Maracanã. Grande vitória do Flamengo contra o Sport.