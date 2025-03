Sorteio da Libertadores: confira os adversários do Flamengo

O Flamengo caiu no Grupo C da Copa Libertadores da América 2025 e já conhece os adversários para brigar pelo quarto título da competição. O time rubro-negro terá pela frente a LDU Quito, do Equador, campeã da competição em 2008 dentro do Maracanã, contra o Fluminense; o Deportivo Táchira,da Venezuela; e o Central Córdoba, da Argentina.

A estreia será contra a conhecida LDU, que já foi adversária rubro-negro em quatro oportunidades em Copas Libertadores. Em 2019, quando o Fla foi bicampeão, venceu por 3 a 1 no Maracanã, mas perdeu por 2 a 1 fora de casa. E em 2021, venceu por 3 a 2 no Equador, e empatou por 2 a 2 no Rio de Janeiro. O jogo será no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, com uma altitude de 2.734m.

Depois, o Fla faz seu primeiro jogo no Maracanã, onde recebe o venezuelano Deportivo Táchira, adversário da Libertadores de 1991, com duas vitórias por 3 a 2 (fora) e 5 a 0, (casa). E por último, visita o argentino Central Córdoba, confronto inédito na história dos dois clubes.

Na sequência, visita o Táchira, e depois finaliza com duas partidas em casa: Central Córdoba e LDU.

Veja os confrontos do Flamengo na fase de grupos

Entre terça e quinta, 1º a 3 de abril - LDU Quito (EQU) x Flamengo – Estádio Rodrigo Paz Delgado

Entre terça e quinta, 8 a 10 de abril - Flamengo x Táchira (VEN) – Maracanã

Entre terça e quinta, 22 a 24 de abril - Central Córdoba (ARG) x Flamengo – Estádio Alfredo Terrera

Entre terça e quinta, 6 a 8 de maio - Táchira (VEN) x Flamengo – Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo

Entre terça e quinta, 13 a 15 de maio - Flamengo x Central Córdoba (ARG) – Maracanã

Entre terça e quinta, 27 a 29 de maio - Flamengo x LDU Quito (EQU) – Maracanã