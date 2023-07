O Flamengo terá apoio maciço da torcida nos próximos dois jogos no Maracanã. Com a confirmação de que todos os ingressos destinados à torcida rubro-negra para a partida contra o América-MG, no sábado (22), pela décima-sexta rodada no Brasileirão, foram esgotados, a Nação mostrou que comparecerá em peso no duelo com o lanterna da competição.