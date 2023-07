Dessa forma, com Nicolás De La Cruz mais distante, o Flamengo precisou fazer novos movimentos e foi atrás de um velho conhecido: Wendel, do Zenit. O Fla já conversa com os representantes do jogador, mas ainda não apresentou proposta ao clube. Um fator que pode ser positivo nas tratativas é a atual ruim relação entre Wendel e os russos. O atleta ainda não se apresentou para a pré-temporada e a situação entre as partes é delicada.