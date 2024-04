Pedro inicia a partida contra o Palmeiras no banco de reservas (Divulgação/Flamengo)







Publicada em 21/04/2024 - 15:56 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo encara o Palmeiras neste domingo (21), fora de casa, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, sem a presença do atacante Pedro, artilheiro da equipe em 2024, e do meia De La Cruz entre os titulares.

Para assumir o lugar da dupla, Tite escolheu o atacante Carlinhos, que realizou sua estreia pelo clube na segunda etapa da vitória por 2 a 1 sobre Atlético-GO, e Arrascaeta, poupado no último compromisso do Rubro-Negro na competição.

CARRASCO DO VERDÃO NO BANCO!

Desde que chegou ao Flamengo, em 2020, Pedro acumula números expressivos contra o rival deste domingo. Em nove partidas, o atacante anotou seis gols contra o Palmeiras.

A única vez que ele não marcou iniciando como titular, foi no empate em 1 a 1, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. Na carreira, o jogador possui cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas em 13 partidas contra o Verdão.

No entanto, entrando no decorrer dos duelos, Pedro não tem um bom retrospecto. Nas três partidas que iniciou entre os reservas do Fla, ele não conseguiu balançar as redes contra o Verdão.

QUASE PERFEITO

Invicto na temporada, o Flamengo acumula 14 vitórias e cinco empates em 2024. Em três desses jogos em que a equipe desperdiçou pontos, De La Cruz não recebeu minutos em campo.

Ao todo, a equipe carioca possuí incríveis 90% de aproveitamento nas 14 partidas em que o uruguaio atuou em 2024 - 12 vitórias e 2 empates.

Reforço do Flamengo para 2024, De La Cruz inicia o duelo contra o Palmeiras no banco de reservas (Gilvan de Souza / CRF)