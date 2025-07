Saúl Ñíguez chega ao Brasil no final da tarde desta terça-feira para realizar exames, assinar seu contrato e ser jogador do Flamengo. A data de chegada do espanhol de 30 anos ao Rio de Janeiro foi anunciada oficialmente pelo Rubro-Negro na manhã de hoje.

Saúl deixou a Espanha em um voo comercial da Iberia, companhia aérea espanhola, por volta das 12h15 (de Brasília). Por volta das 15h (do horário local do Brasil), o voo que traz o jogador para o Rio de Janeiro passou a figurar entre os mais rastreados da plataforma AirNav Radar.

Voo de Saúl Ñíguez apareceu entre mais rastreados do mundo (Foto: Reprodução)

O site permite que o público acompanhe ao vivo e de forma gratuita o percurso de aviões por todo o planeta via satélites. O tempo de voo estimado entre Madrid e o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, é de aproximadamente 10h30.

Saúl Ñíguez desembarca no aeroporto internacional do Rio de Janeiro no final da tarde. O clube carioca informou que o atleta não deve falar com a imprensa no local por questões logísticas.

Quem é Saúl Ñíguez?

Saúl Niguez chega para reforçar o Rubro-Negro (Foto: Javier Soriano/AFP)

Saúl Ñíguez Esclápez nasceu em Elche, na Espanha, no dia 21 de novembro de 1994. Seu pai, José Antonio Ñíguez, o "Boria", também foi jogador de futebol, e passou a maior parte de sua carreira justamente no Elche CF. Na infância, Saúl chegou a vestir a camisa do rival Real Madrid nas categorias de base, mas aos 13 anos, mudou de lado para defender o vermelho e branco na capital ibérica.

Depois de alguns anos de formação em Majadahonda, o atleta fez sua estreia nos profissionais em março de 2012, ao entrar no fim do confronto com o Besiktas, pelas oitavas de final da Europa League, da qual o Atleti foi campeão meses depois. Na temporada seguinte, passou a receber mais oportunidades em jogos de menor porte, e em 2013/14, foi emprestado ao Rayo Vallecano.

Com a camisa do Rayo, Saúl fez 37 jogos e dois gols, ajudando o time a fazer uma campanha tranquila em La Liga, na 12ª colocação. Ao retornar ao Atlético, ganhou prestígio com o treinador argentino e se tornou peça indispensável do elenco no decorrer de 2014/15.