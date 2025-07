O meia Saúl Ñíguez, novo reforço do Flamengo para a sequência da temporada, desembarca nesta terça-feira (22) por volta das 18h (de Brasília), no Rio de Janeiro. O jogador espanhol pertencia ao Atlético de Madrid, mas estava emprestado ao Sevilla na última temporada.

continua após a publicidade

O torcedor que costuma se vestir de Chapolin nos jogos do Flamengo aguarda a chegada do atleta espanhol e levou um cartaz para dar as boas-vindas ao jogador.

Torcedor Chapolin do Flamengo aguarda a chegada de Saúl (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Pouco antes da chegada de Saúl, o elenco do Palmeiras desembarcou no Aeroporto Galeão. A equipe paulista enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira (23), no Maracanã.

continua após a publicidade

Elenco do Palmeiras desembarcando no Galeão (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

No Aeroporto Internacional do Galeão, o esquema de segurança está reforçado para a chegada do jogador espanhol. Por questões logísticas e para não interferir na rotina dos demais passageiros, o desembarque será realizado em área alternativa.

Esquema de segurança preparado para receber Saúl Ñíguez no Aeroporto Galeão (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

A programação do jogador inclui exames médicos na manhã de quarta-feira (23), etapa necessária antes da oficialização do vínculo. Logo depois, Saúl se reunirá com o diretor técnico de futebol do Flamengo, José Boto, no CT George Helal, onde dará continuidade aos trâmites para integrar o elenco rubro-negro.

continua após a publicidade

Quem é Saúl Ñíguez?

Saúl Ñíguez Esclápez nasceu em Elche, na Espanha, no dia 21 de novembro de 1994. Seu pai, José Antonio Ñíguez, o "Boria", também foi jogador de futebol, e passou a maioria de sua carreira justamente no Elche CF. Na infância, Saúl chegou a vestir a camisa do rival Real Madrid nas categorias de base, mas aos 13 anos, mudou de lado para defender o vermelho e branco na capital ibérica.

Depois de alguns anos de formação em Majadahonda, o atleta fez sua estreia nos profissionais em março de 2012, ao entrar no fim do confronto com o Besiktas, pelas oitavas de final da Europa League, da qual o Atletico foi campeão meses depois. Na temporada seguinte, passou a receber mais oportunidades em jogos de menor porte, e em 2013/14, foi emprestado ao Rayo Vallecano.

Com a camisa do Rayo, Saúl fez 37 jogos e dois gols, ajudando o time a fazer uma campanha tranquila em La Liga, na 12ª colocação. Ao retornar ao Atlético, ganhou prestígio com o treinador argentino e se tornou peça indispensável do elenco no decorrer de 2014/15.