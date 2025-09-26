Flamengo provoca Estudiantes após classificação na Libertadores

O Flamengo não perdeu a oportunidade de provocar o Estudiantes após garantir a classificação para as semifinais da Copa Libertadores. Depois de uma derrota por 1 a 0 no tempo normal, em Buenos Aires, o Rubro-Negro avançou nos pênaltis, vencendo por 4 a 2, com duas defesas decisivas do goleiro Agustín Rossi. Curiosamente, o arqueiro havia falhado no gol marcado pelos argentinos durante os 90 minutos, mas se redimiu ao garantir a vaga na disputa por penalidades.

Logo após o apito final, o perfil oficial do clube carioca na rede social X (antigo Twitter) publicou uma provocação direcionada ao adversário eliminado. A postagem comparou elementos da cultura brasileira com a argentina, destacando preferências nacionais em tom de brincadeira: samba em oposição ao tango, brigadeiro frente ao alfajor e até mesmo a situação econômica da Argentina, citando a desvalorização do peso. A atitude reforçou o tom irreverente que a equipe de comunicação do Flamengo costuma adotar em momentos de classificação.

Agora, a equipe dirigida por Filipe Luís terá outro argentino pelo caminho. O adversário da semifinal será o Racing, que garantiu sua vaga e reencontrará os cariocas em um mata-mata de Libertadores. Os confrontos já têm datas definidas: o primeiro duelo está marcado para o dia 22 de outubro, no Maracanã, enquanto a partida de volta será realizada em Avellaneda, no dia 29 do mesmo mês.

Do outro lado da chave, o Palmeiras mede forças com a LDU, do Equador, também em busca de uma vaga na decisão. A final está agendada para 29 de novembro, em Lima, no Peru. Dessa forma, há a possibilidade concreta de mais um confronto brasileiro em uma decisão continental, caso o Palmeiras confirme sua classificação e o Flamengo consiga superar o Racing.

Com a vaga garantida, o Rubro-Negro mantém vivo o sonho do tetracampeonato da Libertadores e aposta na força de seu elenco para chegar à decisão.

