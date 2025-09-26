Rossi admite falha em gol do Estudiantes contra Flamengo: ‘Arrependido’
Goleiro argentino brilha nos pênaltis após falha no tempo regulamentar
- Matéria
- Mais Notícias
Rossi foi o protagonista da classificação do Flamengo para a semifinal da Libertadores nesta quinta-feira (25). O goleiro defendeu duas cobranças na disputa por pênaltis contra o Estudiantes, em La Plata, e garantiu a vaga após derrota por 1 a 0 no tempo regulamentar. Na próxima fase, o adversário será o Racing.
Filipe Luís explica estratégia do Flamengo de olho nos pênaltis: ‘Imaginei’
Flamengo
Flamengo, Palmeiras… Veja quando serão as semifinais da Libertadores
Futebol Nacional
Torcedores do Flamengo se rendem a Rossi após classificação: ‘Jamais critiquei’
Fora de Campo
➡️ Filipe Luís revela promessa de Rossi após falha pelo Flamengo: ‘Vou classificar’
Apesar do brilho nas penalidades, na noite não foi perfeita para o camisa 1 rubro-negro. O gol dos donos da casa saiu no último lance do primeiro tempo, com Benedetti finalizando de ângulo fechado e superando o arqueiro. Em entrevista após a partida no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG), Rossi admitiu falha, mas celebrou a classificação.
— Primeiramente, muito feliz (pela classificação). Fiquei na bronca pelo gol sofrido. Foi um chute que foi rápido, mas eu me cobro muito e sei que errei. A bola foi mais rápida que o esperado. Fiquei muito arrependido por conta do gol. Mas a posição de goleiro é assim. Hoje tive a possibilidade de errar no jogo, mas garanti a classificação do time. Todos fizeram muito esforço e criaram chances. Meus companheiros bateram bem os pênaltis. Essa vitória é de todo mundo e sai todo mundo feliz. Vamos focar no jogo domingo porque é muito importante — declarou à "ESPN".
Na disputa por pênaltis, Rossi defendeu as cobranças de Benedetti e Ascacíbar, tornando-se peça-chave para a vaga rubro-negra. O próximo adversário será o Racing, atual campeão da Sul-Americana.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias