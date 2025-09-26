Rossi admite falha em gol do Estudiantes contra Flamengo: ‘Arrependido’

Rossi foi o protagonista da classificação do Flamengo para a semifinal da Libertadores nesta quinta-feira (25). O goleiro defendeu duas cobranças na disputa por pênaltis contra o Estudiantes, em La Plata, e garantiu a vaga após derrota por 1 a 0 no tempo regulamentar. Na próxima fase, o adversário será o Racing.

Apesar do brilho nas penalidades, na noite não foi perfeita para o camisa 1 rubro-negro. O gol dos donos da casa saiu no último lance do primeiro tempo, com Benedetti finalizando de ângulo fechado e superando o arqueiro. Em entrevista após a partida no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG), Rossi admitiu falha, mas celebrou a classificação.

— Primeiramente, muito feliz (pela classificação). Fiquei na bronca pelo gol sofrido. Foi um chute que foi rápido, mas eu me cobro muito e sei que errei. A bola foi mais rápida que o esperado. Fiquei muito arrependido por conta do gol. Mas a posição de goleiro é assim. Hoje tive a possibilidade de errar no jogo, mas garanti a classificação do time. Todos fizeram muito esforço e criaram chances. Meus companheiros bateram bem os pênaltis. Essa vitória é de todo mundo e sai todo mundo feliz. Vamos focar no jogo domingo porque é muito importante — declarou à "ESPN".

Na disputa por pênaltis, Rossi defendeu as cobranças de Benedetti e Ascacíbar, tornando-se peça-chave para a vaga rubro-negra. O próximo adversário será o Racing, atual campeão da Sul-Americana.

Rossi celebra defesa de pênalti em Estudiantes x Flamengo e classificação às semifinais da Libertadores (Foto: Luis Robayo/ AFP)

