Flamengo se reapresenta após goleada e classificação no Carioca

O elenco do Flamengo se reapresentou na manhã deste domingo (8), no CT Ninho do Urubu, após a vitória por 7 a 1 diante do Sampaio Corrêa. As atividades no centro de treinamento já foram visando o próximo compromisso. Na terça-feira, a equipe de Filipe Luís visita o Vitória, pelo Brasileirão, às 21h30 (de Brasília).

Os titulares na goleada no Maracanã realizaram trabalhos regenerativos na academia. Os demais atletas foram ao gramado.

Para o jogo contra o Sampaio Corrêa, o Flamengo optou por preservar os atletas Rossi, Varela, Alex Sandro, Léo Ortiz, De La Cruz, Allan e Arrascaeta. Com exceção de Allan, que está perto de ser negociado ao Corinthians, os jogadores ficarão à disposição para a próxima partida.

Jogadores do Flamengo durante treino no Ninho (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Jogadores do Flamengo no departamento médico

Jorginho, Luiz Araújo e Saúl estão no departamento médico do clube carioca. O primeiro se recupera de dores musculares na coxa esquerda, sendo dúvida para o jogo de terça-feira. Luiz Araújo também trata de dores musculares e enfrenta o mesmo cenário.

Por sua vez, Saúl segue o planejamento de recuperação após cirurgia no calcanhar esquerdo.

Situação do Flamengo no Brasileirão

O começo do Flamengo no Brasileirão não é animador. Nas duas primeiras rodadas, o time de Filipe Luís perdeu para o São Paulo e empatou com o Internacional no MorumBis e no Maracanã, respectivamente.

Próximos jogos

Após o jogo contra o Vitória, o Flamengo encara o Botafogo e o Lanús. O jogo contra o rival carioca é pelas quartas de final do estadual. Já a partida contra a equipe argentina é pelo confronto de ida da Recopa Sul-Americana.

