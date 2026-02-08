Flamengo se reapresenta após goleada e classificação no Carioca
Próximo compromisso do Rubro-Negro é pelo Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
O elenco do Flamengo se reapresentou na manhã deste domingo (8), no CT Ninho do Urubu, após a vitória por 7 a 1 diante do Sampaio Corrêa. As atividades no centro de treinamento já foram visando o próximo compromisso. Na terça-feira, a equipe de Filipe Luís visita o Vitória, pelo Brasileirão, às 21h30 (de Brasília).
Incêndio no Ninho do Urubu, CT do Flamengo, completa sete anos
Flamengo
Beijo na trave e ‘carga emocional’: Paquetá ainda busca o primeiro gol no retorno ao Flamengo
Flamengo
Sampaio Corrêa atualiza situação de jogador que desmaiou contra Flamengo
Futebol Nacional
Os titulares na goleada no Maracanã realizaram trabalhos regenerativos na academia. Os demais atletas foram ao gramado.
Para o jogo contra o Sampaio Corrêa, o Flamengo optou por preservar os atletas Rossi, Varela, Alex Sandro, Léo Ortiz, De La Cruz, Allan e Arrascaeta. Com exceção de Allan, que está perto de ser negociado ao Corinthians, os jogadores ficarão à disposição para a próxima partida.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Jogadores do Flamengo no departamento médico
Jorginho, Luiz Araújo e Saúl estão no departamento médico do clube carioca. O primeiro se recupera de dores musculares na coxa esquerda, sendo dúvida para o jogo de terça-feira. Luiz Araújo também trata de dores musculares e enfrenta o mesmo cenário.
Por sua vez, Saúl segue o planejamento de recuperação após cirurgia no calcanhar esquerdo.
➡️ Aposte nas partidas do Flamengo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Situação do Flamengo no Brasileirão
O começo do Flamengo no Brasileirão não é animador. Nas duas primeiras rodadas, o time de Filipe Luís perdeu para o São Paulo e empatou com o Internacional no MorumBis e no Maracanã, respectivamente.
Próximos jogos
Após o jogo contra o Vitória, o Flamengo encara o Botafogo e o Lanús. O jogo contra o rival carioca é pelas quartas de final do estadual. Já a partida contra a equipe argentina é pelo confronto de ida da Recopa Sul-Americana.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias