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Flamengo renova com Danilo, que projeta mais títulos: 'Dever cumprido'

Zagueiro comemorou a extensão do vínculo e destacou a ambição de seguir conquistando troféus

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
28/10/2026 17:25
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O Flamengo anunciou, na tarde desta quarta-feira (28), a renovação de contrato do zagueiro Danilo até o fim de 2027. Após assinar o novo vínculo, o defensor comemorou a permanência no clube e destacou a satisfação com os resultados alcançados desde sua chegada, além de projetar novas conquistas com o Manto Rubro-Negro.

— O primeiro sentimento é de dever cumprido. Desde que eu vim para o Flamengo, há quase dois anos, o objetivo era desenvolver um trabalho a nível interno e externo. O objetivo era ganhar troféus importantes, era fazer a história do Flamengo ainda mais rica em títulos. Penso que o sentimento é de dever cumprido até aqui, por ter conseguido ajudar o Flamengo a aumentar essa galeria de troféus de importância no futebol mundial — disse Danilo, do Flamengo.

Com a renovação, o camisa 13 reforçou a ambição de continuar conquistando títulos pelo Rubro-Negro e destacou a importância da dedicação diária para corresponder às expectativas do clube.

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— Mais títulos, vitórias e gols importantes: esses são os objetivos, sem dúvida. Muito trabalho, muita preparação. A história do Flamengo não pede nada diferente do que muita entrega, muita resiliência e, obviamente, conquistas. Acho que jogar pelo Flamengo é sempre essa pressão boa de estar brigando por coisas importantes e de levantar troféus dos mais importantes possíveis — completou.

Danilo renova com o Flamengo
Danilo renova com o Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

José Boto celebra renovação de Danilo

Diretor de futebol do Flamengo, José Boto também comentou a extensão do vínculo do zagueiro. O dirigente destacou a importância do defensor tanto dentro de campo quanto no cotidiano do elenco e lembrou sua trajetória vitoriosa no futebol.

— Foi a minha segunda contratação, quando cheguei aqui. Um jogador muito importante, não só pelo que dá dentro de campo, mas por tudo aquilo que também faz fora de campo. O trabalho do dia a dia e a união do grupo são pontos tão importantes quanto o trabalho que faz ao jogar. É um atleta com um percurso ímpar, sempre vencedor. Alguém que tem muito para transmitir aos jogadores mais jovens — afirmou.

Os números de Danilo pelo Flamengo

Desde a estreia pelo Flamengo, em 2 de fevereiro de 2025, na vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo, pela Supercopa do Brasil, Danilo soma 57 partidas, seis gols e duas assistências. Na temporada de 2026, são 21 jogos e um gol marcado.

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O zagueiro também teve papel decisivo na conquista da Libertadores de 2025. Foi dele, de cabeça, o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras na final, disputada em Lima, no Peru.

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