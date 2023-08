Os fatores que 'balançam' Jorge Sampaoli no cargo não são poucas. Entre elas, escolhas questionáveis do técnico, a falta de explicações ao elenco e as declarações públicas sobre o rendimento e o comprometimento da equipe não soam bem no interior do Ninho do Urubu e deixa ainda mais fria uma relação que já é de 'mera formalidade'.