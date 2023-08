O Flamengo venceu o primeiro duelo da Libertadores no Maracanã por 1 a 0, e tinha vantagem no marcador. No jogo da volta, o Rubro-Negro foi quem saiu à frente do placar e abriu 2 a 0 no agregado. Com uma postura passiva, o Fla foi facilmente dominado pelo Olimpia, que buscou a virada e garantiu a classificação.