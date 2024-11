Saiu a escalação do Flamengo para a final com o Atlético-MG!

Gabigol está confirmado como titular (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Marcio Dolzan • Publicada em 03/11/2024 - 14:48 • Rio de Janeiro

O Flamengo está pronto para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O técnico Filipe Luís optou por uma equipe ofensiva para o duelo no Maracanã, marcado para às 16h deste domingo. E a escalação do Flamengo apresenta um ataque inédito, com Michael, Plata e Gabigol. No meio, Evertton Araújo fica na vaga de Pulgar.

A novidade na frente é uma aposta de Filipe Luís, visto que os três atacantes vivem uma temporada de poucos gols. Aliás, nenhum deles marcou até aqui na Copa do Brasil. Juntos, Michael, Gabigol e Plata marcaram 16 vezes na temporada, mas apenas metade deles pelo Flamengo.

Do trio, Michael é quem mais marcou na temporada. Ele balançou as redes sete vezes, por Al-Hilal (5) e Flamengo (2). Gabigol vem na sequência, com cinco gols. Por fim, Gonzalo Plata tem quatro gols no ano, mas apenas um pelo time carioca. Os demais foram pelo seu antigo clube, o Al-Sadd, do Catar.

Maracanã pronto para a final entre Flamengo e Atlético-MG. (Foto: Marcio Dolzan / Lance!)

Escalação do Flamengo tem Evertton Araujo no lugar de Pulgar

Sem poder contar com Bruno Henrique e Erick Pulgar, suspensos, o treinador optou ainda por jogar com Evertton Araújo no meio campo.

Assim, a escalação do Flamengo para o jogo diante do Atlético-MG terá Rossi; Wesley, Leo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araujo, Gerson e Arrascaeta; Michael, Plata e Gabigol.

O time é bem diferente daquela escalação do Flamengo que acabaria empatando por 1 a 1 com o Internacional na quarta-feira, em jogo atrasado da 17ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o técnico Filipe Luís optou por deixar alguns titulares no banco para evitar maiores desgastes.

O próprio Gabigol, que neste domingo é titular, assistiu à toda partida do banco. E Michael entrou no segundo tempo justamente na vaga de Gonzalo Plata.