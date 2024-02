- Até dia 7 de março a gente vai tentar fazer uma qualificação no elenco. A gente confia muito no Tite, no elenco, a gente confia que o trabalho vai render frutos e que o Flamengo vai ter grandes conquistas nessa temporada. A gente precisa fazer um esforço para qualificar mais o elenco, são 80 jogos no ano, tem Copa América, data FIFA, lesões, suspensões... vamos fazer o esforço para trazer mais uma ou outra peça - declarou Spindel.